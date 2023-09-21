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Живуть просто неба на майданчику: Андрющенко показав, як живуть люди в Маріуполі

21 вересня 2023 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Живуть просто неба на майданчику: Андрющенко показав, як живуть люди в Маріуполі
Люди в Маріуполі живуть на вулиці. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Маріуполі люди, чиї будинки демонтували росіяни, живуть просто неба. Обіцяного житла від росіян люди так і не дочекалися.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Маріупольці, які залишилися без квартир змушені жити прямо на вулиці. Андрющенко поділився відео, де люди мешкають на майданчику, готують їсти на вогні та живуть просто неба. 

"Те, що ви зараз бачите — open-air квартира по проспекті Миру 110 в центрі Маріуполя. Ні, це не маргінали. Просто люди, в яких демонтовано квартири (частину будинка) та замість обіцяного не надано нічого. Абсолютно. От і вся правда про "турботу" та "відновлення" від окупантів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що під час блокади міста половину багатоповерхових будівель було зруйновано, позбавивши понад 52 тис. квартир своїх мешканців. Замість відновлення житла для місцевих жителів нові квартири продаються, можливо, приїжджим з Росії, а нещодавно в місті почали видавати кредити на житло. 

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