Живут под открытым небом на площадке: Андрющенко показал, как живут люди в Мариуполе

Люди в Мариуполе живут на улице. Фото: скриншот

В Мариуполе люди, чьи дома демонтировали россияне, живут под открытым небом. Обещанного жилья от россиян люди так и не дождались.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Мариупольцы, оставшиеся без квартир, вынуждены жить прямо на улице. Андрющенко поделился видео, где люди живут на площадке, готовят еду на огне и живут под открытым небом.

"То, что вы сейчас видите — open-air квартира по проспекту Мира 110 в центре Мариуполя. Нет, это не маргиналы. Просто люди, у которых демонтированы квартиры (часть дома) и вместо обещанного не предоставлено ничего. Абсолютно. Вот и вся правда о "заботе" и "восстановлении" от оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что во время блокады города половина многоэтажных зданий была разрушена, лишив более 52 тыс. квартир своих жителей. Вместо восстановления жилья для местных жителей, новые квартиры продаются, возможно, приезжим из России, а недавно в городе начали выдавать кредиты на жилье.