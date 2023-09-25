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Окупанти посилюють оборону навколо Маріуполя

25 вересня 2023 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти посилюють оборону навколо Маріуполя
Російські окупанти в Маріуполі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники продовжують посилювати оборону навколо тимчасово окупованого Маріуполя. Вони завезли у місто бетоновози.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, зараз укріплення будують по трикутнику Нікольське — Стародубівка — Розівка.

"Окрім деревини та "зубів дракону", почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації", — розповів радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, вночі 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.

Також ми писали, що у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії. 

Додамо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.

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