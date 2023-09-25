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Оккупанты усиливают оборону вокруг Мариуполя

25 сентября 2023 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты усиливают оборону вокруг Мариуполя
Российские оккупанты в Мариуполе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики продолжают усиливать оборону вокруг временно оккупированного Мариуполя. Они завезли в город бетоновозы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, сейчас укрепления строят по треугольнику Никольское — Стародубовка — Розовка.

"Кроме древесины и "зубов дракона", начали загонять бетоновозы для усиления фортификации", — рассказал советник мэра Мариуполя.

Напомним, ночью 23 сентября во временно оккупированном Мариуполе по проспекту Строителей неизвестные включили гимн Украины. Оккупантам не удалось поймать инициаторов этой акции.

Также мы писали, что в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне будто бы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Добавим, оккупанты продолжают засорять здания, которые еще остались в Мариуполе, и переделывать их под себя. Так, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

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