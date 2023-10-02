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Декорации к фильму ужасов: Андрющенко показал, как выглядит центр Мариуполя

2 октября 2023 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Декорации к фильму ужасов: Андрющенко показал, как выглядит центр Мариуполя
Мужчина едет на велосипеде на фоне уничтоженных россиянами домов. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, во что превратились дома в центре временно оккупированного города от постоянных российских обстрелов. По его словам, постройки стали "декорацией к фильму ужасов".

Соответственное видео Петр Андрющенко опубликовал в Telegram.

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Так, от бывшего Мариуполя практически ничего не осталось. Оккупанты убили не только всю красоту, но и историческое достояние города еще раз доказав, что "русский мир" несет только боль и страдания.

"Все исторические красивые в архитектуре дома в Центре превращены в декорации к фильму ужаса. С той разницей, что это не декорации, а реальность", — отметил Андрющенко под видео.

Напомним, что российские захватчики продолжают усиливать оборону вокруг временно оккупированного Мариуполя. Они отвезли в город бетоновозы.

Также мы писали, что оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение России с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже приступили к строительству железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Однако Мариуполь не сдается, ведь недавно, 29 сентября, в городе по проспекту Строителей неизвестные включили гимн Украины. Оккупантам не удалось поймать инициаторов этой акции.

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