Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком arrow

Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком

27 вересня 2023 11:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
Будівництво прямого залізничного сполучення між РФ та окупованими містами. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення Росії з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Читайте також:

Будівництво залізничного шляху

Андрющенко розповів, що російські терористи почали будівництво прямого залізничного сполучення Маріуполя Волновахи та Донецька з РФ. Зараз вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.

будівництво залізничного сполучення
Будівництво залізничного сполучення. Фото: t.me/andriyshTime

"В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь — Асланове — Кальчик — Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне розв'язання питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", — каже радник мера Маріуполя. 

будівництво залізничного сполучення
Будівництво залізничного сполучення. Фото: t.me/andriyshTime

Він також нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід  йде далі через Розівку — Мелітополь в Крим, а на північ в Донецьк.

будівництво залізничного сполучення
Будівництво залізничного сполучення. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, вночі 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.

Також ми писали, що у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії. 

Додамо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз