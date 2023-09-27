Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення Росії з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Будівництво залізничного шляху
Андрющенко розповів, що російські терористи почали будівництво прямого залізничного сполучення Маріуполя Волновахи та Донецька з РФ. Зараз вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.
"В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь — Асланове — Кальчик — Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне розв'язання питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", — каже радник мера Маріуполя.
Він також нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід йде далі через Розівку — Мелітополь в Крим, а на північ в Донецьк.
Нагадаємо, вночі 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.
Також ми писали, що у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії.
Додамо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.