Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком

Будівництво прямого залізничного сполучення між РФ та окупованими містами. Фото: t.me/andriyshTime

Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення Росії з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко розповів, що російські терористи почали будівництво прямого залізничного сполучення Маріуполя Волновахи та Донецька з РФ. Зараз вони вже почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Будівництво залізничного сполучення. Фото: t.me/andriyshTime

"В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь — Асланове — Кальчик — Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне розв'язання питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", — каже радник мера Маріуполя.

Будівництво залізничного сполучення. Фото: t.me/andriyshTime

Він також нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід йде далі через Розівку — Мелітополь в Крим, а на північ в Донецьк.

Будівництво залізничного сполучення. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, вночі 23 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі по проспекту Будівельників невідомі увімкнули гімн України. Окупантам не вдалося піймати ініціаторів цієї акції.

Також ми писали, що у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії.

Додамо, окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.