Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком
Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение России с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже приступили к строительству железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Строительство железнодорожного пути
Андрющенко рассказал, что российские террористы начали строительство прямого железнодорожного сообщения Мариуполя Волновахи и Донецка с РФ. Сейчас они уже приступили к строительству железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус.
"В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — говорит советник мэра Мариуполя.
Он также напомнил, что железнодорожное сообщение с Волоновахи на запад идет дальше через Розовку — Мелитополь в Крым, а на север — в Донецк.
Напомним, ночью 23 сентября во временно оккупированном Мариуполе по проспекту Строителей неизвестные включили гимн Украины. Оккупантам не удалось поймать инициаторов этой акции.
Также мы писали, что в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне будто бы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.
Добавим, оккупанты продолжают засорять здания, еще оставшиеся целыми в Мариуполе, и переделают их под себя. Следовательно, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.