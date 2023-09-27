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Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком

27 сентября 2023 11:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком
Строительство прямого железнодорожного сообщения между РФ и оккупированными городами. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение России с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже приступили к строительству железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что российские террористы начали строительство прямого железнодорожного сообщения Мариуполя Волновахи и Донецка с РФ. Сейчас они уже приступили к строительству железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

строительство железнодорожного сообщения
Строительство железнодорожного сообщения. Фото: t.me/andriyshTime

"В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — говорит советник мэра Мариуполя.

строительство железнодорожного сообщения
Строительство железнодорожного сообщения. Фото: t.me/andriyshTime

Он также напомнил, что железнодорожное сообщение с Волоновахи на запад идет дальше через Розовку — Мелитополь в Крым, а на север — в Донецк.

строительство железнодорожного сообщения
Строительство железнодорожного сообщения. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, ночью 23 сентября во временно оккупированном Мариуполе по проспекту Строителей неизвестные включили гимн Украины. Оккупантам не удалось поймать инициаторов этой акции.

Также мы писали, что в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне будто бы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Добавим, оккупанты продолжают засорять здания, еще оставшиеся целыми в Мариуполе, и переделают их под себя. Следовательно, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

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