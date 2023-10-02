Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами: что известно
В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать три враждебных цели.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области ночью 2 октября
По словам Лысака, ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами. Подразделения ПВК "Восток" сбили над областью три вражеских беспилотника.
"Защитники неба, спасибо за круглосуточную стражу", — подчеркнул начальник ОВА.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.
Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.
Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.