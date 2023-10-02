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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами: что известно

2 октября 2023 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами: что известно
Оккупанты готовят дроны к обстрелам. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать три враждебных цели.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Днепропетровской области ночью 2 октября

По словам Лысака, ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами. Подразделения ПВК "Восток" сбили над областью три вражеских беспилотника.

"Защитники неба, спасибо за круглосуточную стражу", — подчеркнул начальник ОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

обстрел Днепропетровщины ночью 2 октября

Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.

Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

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