Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами: что известно

Оккупанты готовят дроны к обстрелам. Фото: росСМИ

В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать три враждебных цели.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Днепропетровской области ночью 2 октября

По словам Лысака, ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами. Подразделения ПВК "Восток" сбили над областью три вражеских беспилотника.

"Защитники неба, спасибо за круглосуточную стражу", — подчеркнул начальник ОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.

Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.