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В сети показали, как "Совы" блестяще уничтожили технику оккупантов: видео

2 октября 2023 12:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В сети показали, как "Совы" блестяще уничтожили технику оккупантов: видео
Момент уничтожения вражеского танка Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны продолжают ежедневно вытеснять российских врагов с территории Украины, уничтожая при этом множество военной техники. В частности, морпехи 36-й николаевской бригады имени контрадмирала Билинского показали блестящую работу своего подразделения "Совы".

Соответствующее видео было опубликовано на странице 36 ОБрМП.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские военные одним выстрелом уничтожают вражеский российский танк.

"Наказания оккупантам не избежать. Вашему вниманию ежедневная работа подразделения "Совы" николаевских морпехов", — подписали видео в сети.

Напомним, в ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Силам ПВО удалось ликвидировать четыре из семи дронов.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".

Добавим, недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

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