Сирський показав відео, як ЗСУ за чотири дні знищили 25 ворожих танків
Українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.
Командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав, як українські військові знищують танки росіян.
Ліквідація ворожої техніки
За його словами, протягом чотирьох днів рота ПТРК з 66-ї ОМБр знищила 25 російських танків, серед них є і Т-90.
"Це дуже крутий результат, воїни. Слава Україні", — додав генерал.
Нагадаємо, раніше бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ влучно ліквідували декілька одиниць ворожої техніки.
Також морпіхи 36-ї миколаївської бригади імені контрадмірала Білинського показали блискучу роботу свого підрозділу "Сови", де вони одним пострілом знищили ворожий російський танк.