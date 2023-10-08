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Сирський показав відео, як ЗСУ за чотири дні знищили 25 ворожих танків

8 жовтня 2023 13:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський показав відео, як ЗСУ за чотири дні знищили 25 ворожих танків
Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав, як українські військові знищують танки росіян.

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За його словами, протягом чотирьох днів рота ПТРК з 66-ї ОМБр знищила 25 російських танків, серед них є і Т-90.

знищення військової техніки РФ
Знищення російських танків. Фото: скриншот з відео бригади

"Це дуже крутий результат, воїни. Слава Україні", — додав генерал.

знищення військової техніки РФ
Знищення російських танків. Фото: скриншот з відео бригади
знищення військової техніки РФ
Знищення російських танків. Фото: скриншот з відео бригади

Нагадаємо, раніше бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки ЗСУ влучно ліквідували декілька одиниць ворожої техніки.

Також морпіхи 36-ї миколаївської бригади імені контрадмірала Білинського показали блискучу роботу свого підрозділу "Сови", де вони одним пострілом знищили ворожий російський танк.

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