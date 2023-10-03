Зеленський відвідав бригади на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими. Фото: скриншот

У середу, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку. Український лідер, зокрема, обговорив з комбатами ситуацію на полі бою.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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З якими бригадами зустрівся Зеленський

"103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада", — розповідає Зеленський про бригади, з якими він зустрівся.

За словами Зеленського, разом з комбригами й комбатами вони обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби українських військових.

"Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви — міць! Дякую за службу!" — додає Зеленський.

Нагадаємо, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.

Також 2 жовтня Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони, зокрема, обговорили експорт українського зерна.