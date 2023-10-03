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Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении

3 октября 2023 15:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военными. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении. Украинский лидер обсудил с комбатами ситуацию на поле боя.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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С какими бригадами встретился Зеленский

"103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада", — рассказывает Зеленский о бригадах, с которыми он встретился.

По словам Зеленского, вместе с комбригами и комбатами они обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности украинских военных.

"Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы — мощь! Спасибо за службу!" — добавляет Зеленский.

Напомним, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.

Также 2 октября Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили экспорт украинского зерна.

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