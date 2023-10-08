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Сырский показал видео, как ВСУ за четыре дня уничтожили 25 вражеских танков

8 октября 2023 13:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский показал видео, как ВСУ за четыре дня уничтожили 25 вражеских танков
Уничтожение российской военной техники. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. В этот раз на фронте отличились бойцы 66-й ОМБр на Лиманском направлении.

Командующий сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские военные уничтожают танки россиян.

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По его словам, в течение четырех дней рота ПТРК из 66-й ОМБр уничтожила 25 российских танков, среди них есть и Т-90.

уничтожение военной техники РФ
Уничтожение российских танков. Фото: скриншот с видео бригады

"Это очень крутой результат, воины. Слава Украине", — добавил генерал.

уничтожение военной техники РФ
Уничтожение российских танков. Фото: скриншот с видео бригады
уничтожение военной техники РФ
Уничтожение российских танков. Фото: скриншот с видео бригады

Напомним, ранее бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ метко ликвидировали несколько единиц вражеской техники.

Также морпехи 36-й николаевской бригады имени контрадмирала Билинского показали блестящую работу своего подразделения "Совы", где они одним выстрелом уничтожили вражеский российский танк.

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