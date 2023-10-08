Сырский показал видео, как ВСУ за четыре дня уничтожили 25 вражеских танков
Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику противника. В этот раз на фронте отличились бойцы 66-й ОМБр на Лиманском направлении.
Командующий сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские военные уничтожают танки россиян.
Ликвидация вражеской техники
По его словам, в течение четырех дней рота ПТРК из 66-й ОМБр уничтожила 25 российских танков, среди них есть и Т-90.
"Это очень крутой результат, воины. Слава Украине", — добавил генерал.
Напомним, ранее бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ метко ликвидировали несколько единиц вражеской техники.
Также морпехи 36-й николаевской бригады имени контрадмирала Билинского показали блестящую работу своего подразделения "Совы", где они одним выстрелом уничтожили вражеский российский танк.