У Генштабі розповіли, скільки "шахедів" було знищено вночі

Українські військові відбивають атаку "шахедів". Фото: google.com

Розпочалася 594 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — контрнаступ. До того ж, сьогодні вночі, 10 жовтня, українським захисникам вдалося приземлити понад 20 російських безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом противник завдав один ракетний та 63 авіаційних удари, а також здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та по цивільних об’єктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також сьогодні вночі, 10 жовтня, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували 36 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. У Генштабі розповіли, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих "шахедів".

Однак у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ЗСУ вдалося приземлити 27 російських безпілотників. Пуски здійснювалися з мису Чауда (ТОТ Крим). ППО працювала у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Кількість знищених "шахедів" вночі 10 жовтня. Фото: t.me/kpszsu

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п'ять російських атак біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак РФ в районі Макіївки Луганської області.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти здійснили понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога", — розповіли у Генштабі.

Успіхи України

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ продовжують поповнювати російський обмінний фонд. На Бахмутському напрямку бійці третьої штурмової бригади захопили в полон командира добровольчого батальйону "Алга" ЗС РФ.

Також ми писали, що у Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.