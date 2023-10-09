Третя ОШБР взяла в полон майора добробату ЗС РФ: подробиці

Бійці 3 ОШБР. Фото: оф.сайт 3 ОШБР "Азов"

ЗСУ продовжують поповнювати російський обмінний фонд. На Бахмутському напрямку бійці третьої штурмової бригади захопили в полон командира добровольчого батальйону "Алга" ЗС РФ.

Про це повідомляє третя окрема штурмова бригада "Азов".

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Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр ЗС РФ.

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Полонений офіцер з "Алги". Джерело: Telegram

"Тепер він – один із представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", — йдеться у повідомленні українських оборонців.

За словами полоненого, втрат серед ворожого добробату наразі дуже багато.

Відзначимо, що російський батальйон "Алга" — добровольче формування з російської Казані. У березні 2023 року росіяни в мережі обговорювали розгром формування під Вугледаром на Донеччині. Тоді командир формування заявляв, що такі обговорення призводять до напруження та паніки. За його словами, на війні не обходиться без жертв "серед військових і цивільних", а тих росіян, що розповідали про втрати, називав "зрадниками Батьківщини" й "дезертирами".

Нагадаємо, що раніше ЗСУ вдалося взяти в полон колишнього мера російського міста Чайковське, який прибув в Україну "воювати з НАТО". При цьому в ГУР заявили, що десятки російських солдатів кожного дня здаються в полон.