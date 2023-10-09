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Третья ОШБР взяла в плен майора добробата ВС РФ: подробности

9 октября 2023 23:48
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Илья Рябинин
редактор
Третья ОШБР взяла в плен майора добробата ВС РФ: подробности
Бойцы 3 ОШБР. Фото: оф.сайт 3 ОШБР "Азов"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

ВСУ продолжают пополнять российский обменный фонд. На Бахмутском направлении бойцы третьей штурмовой бригады захватили в плен командира добровольческого батальона "Алга" ВС РФ.

Об этом сообщает третья отдельная штурмовая бригада "Азов".

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В результате уникальной операции на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады захватили вражеского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 омсбр ВС РФ.

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Третья ОШБР взяла в плен майора добробата ВС РФ: подробности
Пленный офицер из "Алги". Источник: Telegram

"Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", — говорится в сообщении украинских защитников.

По словам пленника, потерь среди вражеского добробата сейчас очень много.

Отметим, что российский батальон "Алга" — добровольческое формирование из российской Казани. В марте 2023 года россияне в сети обсуждали разгром формирования под Угледаром Донецкой области. Тогда командир формирования заявлял, что такие обсуждения приводят к напряжению и панике. По его словам, на войне не обходится без жертв "среди военных и гражданских", а тех россиян, которые рассказывали о потерях, называл "предателями Родины" и "дезертирами".

Напомним, что ранее ВСУ удалось взять в плен бывшего мэра российского города Чайковское, прибывшего в Украину "воевать с НАТО". При этом в ГУР заявили, что десятки российских солдат каждый день сдаются в плен.

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