В Генштабе рассказали, сколько "шахедов" было уничтожено ночью

Украинские военные отбивают атаку "шахедов". Фото: google.com

Начались 594 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — контрнаступление. К тому же сегодня ночью, 10 октября, украинским защитникам удалось приземлить более 20 российских беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. В общем, противник нанес один ракетный и 63 авиационных удара, а также совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и по гражданским объектам. Повреждениям и разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сегодня ночью, 10 октября, РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине. Оккупанты применили 36 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. В Генштабе рассказали, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 вражеских "шахедов".

Однако в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ВСУ удалось приземлить 27 российских беспилотников. Пуски осуществлялись с мыса Чауда (ВОТ Крым). ПВО работала в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Количество уничтоженных "шахедов" ночью 10 октября. Фото: t.me/kpszsu

Ситуация на направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили пять российских атак возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь атак РФ в районе Макеевки Луганской области.

"На Бахмутском направлении украинские воины отбили четыре атаки противника неподалеку Клещеевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты совершили более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага", — рассказали в Генштабе.

Успехи Украины

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск нанесли удар по пункту управления, составу боеприпасов, двум районм сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и станции РЭБ противника.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ продолжают пополнять российский обменный фонд. На Бахмутском направлении бойцы третьей штурмовой бригады захватили в плен командира добровольческого батальона "Алга" ВС РФ.

Также мы писали, что в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.