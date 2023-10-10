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Потери российской армии на 10 октября: обновленные данные Генштаба

10 октября 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери российской армии на 10 октября: обновленные данные Генштаба
Украинские военные стреляют из "Града". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за минувшие сутки количество армии РФ уменьшилось на 450 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял около 283 080 своих военных. К тому же за минувшие сутки захватчики остались без шести танков, семи артиллерийских систем, 17 БпЛА и одного средства ПВО.

Потери оккупантов на 10 октября:

  • личного состава — около 283 080 (+450) человек;
  • танков — 4 829 (+6) единицы;
  • боевых бронированных машин — 9 129 (+3) единицы;
  • артиллерийских систем — 6 713 (+7) единиц;
  • РСЗО — 808 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 544 (+1) единицы;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 207 (+17) единицы;
  • крылатых ракет — 1 530 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 125 (+12) единиц;
  • специальной техники — 961 (+2) единицы.
Ориентировочные потери противника на 10 октября
Ориентировочные потери противника на 10 октября. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Напомним, начались 594 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — контрнаступление. К тому же, сегодня ночью, 10 октября, украинским защитникам удалось приземлить более 20 российских беспилотников типа Shahed.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области 9 октября на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.

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