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ЗСУ вдалося просунутися на фронті, попри погіршення погоди, — ISW

10 жовтня 2023 08:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ вдалося просунутися на фронті, попри погіршення погоди, — ISW
Український військовий здійснює постріл. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Просування ЗСУ

Речник Генштабу та Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун розповів, що ЗСУ досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

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Карта бойових дій. Фото: DeepStateMap

"Російські мілблогери стверджують, що дощі погіршили видимість на півдні України, що перешкоджає роботі російських і українських розвідувальних безпілотників. Один російський мілблогер стверджує, що земля стала багнистою і перешкоджає руху гусеничної техніки, хоча інший каже, що земля ще не стала настільки багнистою, щоб перешкоджати руху транспортних засобів", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначили, що точні умови, ймовірно, різняться вздовж лінії зіткнення, хоча погодні умови загалом погіршуються.

Речник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти менше покладаються на авіацію та безпілотники на напрямку Куп'янськ — Лиман через сильні дощі.

Нагадаємо, розпочалася 594 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — контрнаступ. До того ж сьогодні вночі, 10 жовтня, українським захисникам вдалося приземлити понад 20 російських безпілотників типу Shahed.

Також ми писали, що у Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку. 

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