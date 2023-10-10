У ЗСУ назвали причину зменшення бойових дій на Лимано-Куп’янському напрямку

Українські військові на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Очільник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що упродовж дня на Лимано-Куп’янському напрямку сталося всього 11 бойових зіткнень. Однак він пояснив, чому зменшилася інтенсивність бойових дій.

Про це Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону.

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Чому стишилися бойові дії на Лимано-Куп’янському напрямку

"У зв'язку з рясними опадами, які йдуть останніми днями у смузі відповідальності Східного угрупування військ, інтенсивність бойових зіткнень на Лимансько-Куп'янському напрямку знизилась. Звичайно, не можна сказати, що вони взагалі відсутні. Так, за минулу добу відбулося 11 зіткнень", — розповів Євлаш.

Він також додав, що окупанти втратили вбитими та пораненими 150 людей, чотирьох взяли в полон. За добу росіяни 465 разів обстріляли позиції ЗСУ, найчастіше використовуючи артилерію.

Яка ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку

Речник зазначив, що наразі на Лимано-Куп'янському напрямку зменшилася частота обстрілів та використання військових літаків.

"Наприклад щодо авіації. Якщо раніше ми говорили про півтора десятка ударів і Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулось жодного бойового удару зі сторони противника", — заявив Євлаш.

За його словами, окупанти також стали менше використовувати БпЛА.

"Противник зараз акцентує свою увагу поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки. Намагається перекидати туди свої штурмові загони — "Шторм-Z", "Шторм", різні стрілецькі батальйони та танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають. Наші захисники тримають кордон та відбивають атаки противників", — додав речник.

Нагадаємо, що в Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.