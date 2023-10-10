У ВСУ назвали причину уменьшения боевых действий на Лимано-Купянском направлении

Украинские военные на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Глава пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что в течение дня на Лимано-Купянском направлении произошло всего 11 боевых столкновений. Однако он объяснил, почему уменьшилась интенсивность боевых действий.

Об этом Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона.

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"В связи с обильными осадками, которые идут в последние дни в полосе ответственности Восточной группировки войск, интенсивность боевых столкновений на Лиманско-Купянском направлении снизилась. Конечно, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. Да, за минувшие сутки произошло 11 столкновений", — рассказал Евлаш.

Он также добавил, что оккупанты потеряли убитыми и ранеными 150 человек, четырех взяли в плен. За сутки россияне 465 раз обстреляли позиции ВСУ, чаще всего используя артиллерию.

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Спикер отметил, что на Лимано-Купянском направлении уменьшилась частота обстрелов и использования военных самолетов.

"Например, по авиации. Если раньше мы говорили о полутора десятках ударов и Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного боевого удара со стороны противника", — заявил Евлаш.

По его словам, оккупанты также стали меньше использовать БпЛА.

"Противник сейчас акцентирует свое внимание вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки. Пытается перебрасывать туда свои штурмовые отряды — "Шторм-Z", "Шторм", разные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов у них нет. Наши защитники держат границу и отбивают атаки" противников", — добавил спикер.

Напомним, что в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.