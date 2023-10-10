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ВСУ удалось продвинуться на фронте, несмотря на ухудшение погоды, — ISW

10 октября 2023 08:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ удалось продвинуться на фронте, несмотря на ухудшение погоды, — ISW
Украинский военный осуществляет выстрел. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области 9 октября на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Продвижение ВСУ

Представитель Генштаба и Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун рассказал, что ВСУ достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клещеевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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Карта боевых действий. Фото: DeepStateMap

"Российские милблогеры утверждают, что дожди ухудшили видимость на юге Украины, что препятствует работе российских и украинских разведывательных беспилотников. Один российский милблогер утверждает, что земля стала болотистой и препятствует движению гусеничной техники, хотя другой говорит, что земля еще не стала настолько болотистой, чтобы препятствовать движению транспортных средств", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отметили, что точные условия, вероятно, различаются вдоль линии столкновения, хотя погодные условия в целом ухудшаются.

Спикер Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты меньше полагаются на авиацию и беспилотники на направлении Купянск — Лиман из-за сильных дождей.

Напомним, начались 594 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — контрнаступление. К тому же сегодня ночью, 10 октября, украинским защитникам удалось приземлить более 20 российских беспилотников типа Shahed.

Также мы писали, что в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.

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