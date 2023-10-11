ЗСУ покращили тактичне положення в районі Роботиного, — Генштаб

Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Розпочалася 595 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють ігнорувати міжнародне гуманітарне право. Вони продовжують обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру населених пунктів країни. Попри це бійцям ЗСУ вдалося досягти успіху в районі Роботиного.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атаки РФ

Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. До того ж РФ завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільних будинках в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області.

Окрім цього, окупанти атакували південні регіони України ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Загалом противник завдав два ракетних та 76 авіаційних ударів, а також здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання військ України на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили понад 30 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, а також мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

"На Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій", — йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак російських окупантів в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

У Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Українські військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Удари по окупантах

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та дев'ять — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ російських окупантів.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Повітряно-космічні сили Росії продовжують втрачати в Україні свій фронтовий авіапарк. На цей раз під вогонь української ППО потрапив російський фронтовий штурмовик Су-25 "Грак".

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на фронті. Їм вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області на тлі повідомлень про погіршення погодних умов.