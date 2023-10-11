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ВСУ улучшили тактическое положение в районе Работино, — Генштаб

11 октября 2023 07:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ улучшили тактическое положение в районе Работино, — Генштаб
Украинские военные. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 595 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают игнорировать международное гуманитарное право. Они продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов страны. Несмотря на это, бойцам ВСУ удалось добиться успеха в районе Работино.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Атаки РФ

За прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений. К тому же РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области.

Кроме этого, оккупанты атаковали южные регионы Украины ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. В целом противник нанес два ракетных и 76 авиационных ударов, а также совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания войск Украины на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские военные отразили более 30 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении бойцы ВСУ продолжают сдерживать наступление врага в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении защитники отразили атаки врага в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, а также имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки.

"На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десяти атак российских оккупантов в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. Украинские военные наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении бойцы ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы противника.

Удары по оккупантам

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и девять — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ российских оккупантов.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Воздушно-космические силы России продолжают терять в Украине свой фронтовой авиапарк. В этот раз под огонь украинской ПВО попал российский фронтовой штурмовик Су-25 "Грак".

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.

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