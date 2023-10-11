В ISW рассказали о попытках оккупантов отвести ВСУ от Работино

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается увести украинских военных от Работино.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские захватчики активизировали наступательные операции северо-западнее Авдеевки возле Очеретино, Тоненького и Бердичева, а также юго-западнее Авдеевки на линии Водяное — Опытное. Враг также атаковал юго-западнее Орехова на линии Пятихатки — Жеребянки, а милблогеры РФ утверждали, что оккупационная армия продвинулась на два километра в этом районе.

"Украинский Генеральный штаб подтвердил, что до трех российских батальонов провели атаку и есть видеозаписи боев в этом районе, но на момент написания отчета ISW не видел никаких подтверждений этих заявлений о продвижении российских войск вперед", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что российские милблогеры в основном описывают операции в районе Авдеевки как значительные наступательные усилия, направленные на окружение ВСУ и захват города.

В ISW отметили, что успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, потребует больше сил, чем Россия выделила для операции на участке Авдеевка — Донецк. Враг развернул вдоль этой линии фронта преимущественно нерегулярные силы.

"Активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области, которые, вероятно, направлены на то, чтобы зафиксировать украинские силы и помешать украинскому командованию перебросить резервы на критические участки фронта в западной части Запорожской области", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что за последние несколько недель украинские официальные лица сделали ряд заявлений по этому поводу, в частности отмечая, что российские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк преследуют цель помешать украинцам перебросить силы в Запорожскую область.

Напомним, начались 595 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают игнорировать международное гуманитарное право. Они продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов страны. Несмотря на это, бойцам ВСУ удалось добиться успеха в районе Работино.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на фронте. Им удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области на фоне сообщений об ухудшении погодных условий.