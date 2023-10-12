Авіація Сил оборони 12 разів вдарила по районах зосередження окупантів, — Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України. Фото: google.com

Розпочалася 596 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загарбники продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ, а також інфраструктуру населених пунктів. Українські військові крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Крім того, внаслідок удару РФ по гімназії в Нікополі Дніпропетровської області є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

До того ж у ніч на 12 жовтня, РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні. Ворог використовував безпілотники типу Shahed-136/131.

Загалом противник завдав два ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили понад десять атак російських окупантів в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ ворога в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області.

"На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку захисники України тримають оборону. Вони відбили понад десять атак ворога в районі Авдіївки та ще десять атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак противника в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

Український військовий зі снарядом в руках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони України стримують противника в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

На Херсонському напрямку військові ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили російських окупантів.

У Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Захисники покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога.

Успіхи України на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Танк бійців ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.