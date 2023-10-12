Авиация Сил обороны 12 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов, — Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны Украины. Фото: google.com

Начались 596 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ, а также инфраструктуру населенных пунктов. Украинские военные шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Кроме того, в результате удара РФ по гимназии в Никополе Днепропетровской области есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

К тому же в ночь на 12 октября РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине. Враг использовал беспилотники типа Shahed-136/131.

В целом противник нанес два ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили более десяти атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области.

"На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении защитники Украины держат оборону. Они отбили более десяти атак врага в районе Авдеевки и еще десять атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десяти атак противника в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

Украинский военный со снарядом в руках. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны Украины сдерживают противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

На Херсонском направлении военные ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы российских оккупантов.

В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Защитники улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают врага.

Успехи Украины на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Танк бойцов ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом враг пытается отвести украинских военных от Работино.