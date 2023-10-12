Командувач Об'єднаних сил заявив про атаку ворожої ДРГ на Сумщині

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв. Фото: скриншот

Сьогодні опівночі, 12 жовтня, російська диверсійно- розвідувальна група намагалася проникнути в Сумську область. По ворогу було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.

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"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з восьми чоловік", — каже Наєв.

За його словами, російські диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По ворогу було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами.

Окупанти зазнали втрат та відійшли назад. Наєв повідомив, що українські військові не постраждали.

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Так, за минулу добу армія ворога зменшилася на 990 солдатів.

Також ми писали, що розпочалася 596 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загарбники продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ, а також інфраструктуру населених пунктів. Українські військові крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, російські окупанти загострюють ситуацію навколо Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області. Таким чином ворог намагається відвести українських військових від Роботиного.