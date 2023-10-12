Командующий Объединенными силами заявил об атаке вражеской ДРГ на Сумщине

Командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев. Фото: скриншот

Сегодня в полночь, 12 октября, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Сумскую область. По врагу было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениям.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев.

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"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной громады, было обнаружено диверсионную разведывательную группу противника из восьми человек", — говорит Наев.

По его словам, российские диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По врагу было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениям.

Оккупанты понесли потери и отошли назад. Наев сообщил, что украинские военные не пострадали.

Напомним, украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. Так, за минувшие сутки армия врага уменьшилась на 990 солдат.

Также мы писали, что начались 596 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ, а также инфраструктуру населенных пунктов. Украинские военные шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, российские оккупанты обостряют ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Таким образом, враг пытается отвести украинских военных от Работино.