У Сумах 21 листопада лунають вибухи

Дим здіймається у небо. Ілюстративне фото: google.com

У Сумській області 21 листопада станом на 22:08 лунає повітряна тривога. У місті було чутно кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

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У Сумах лунають вибухи

Містяни чули кілька потужних вибухів у деяких районах Сум. За попередньою інформацією, це робота протиповітряної оборони.

Повідомлення про вибухи у Сумах. Фото: скриншот допису Суспільного

Повітряні сили ЗС України попереджали мешканців міста про ракетну небезпеку. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про розвідувальний дрон у повітрі Сум.

Повідомлення про ракетну небезпеку у Сумах. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Повідомлення про дрон у повітрі Сум. Фото: скриншот допису Труха Суми

У Сумській ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот повідомлення Сумської ОВА

Нагадаємо, у Запоріжжі теж пролунала серія вибухів, ймовірно, ворог атакував місто балістикою.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про влучання по відкритій місцевості у Запоріжжі. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.