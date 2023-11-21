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На Сумщині прогриміли вибухи — працює ППО

21 листопада 2023 22:09
оновлено: 22:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Сумах 21 листопада лунають вибухи
Дим здіймається у небо. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Сумській області 21 листопада станом на 22:08 лунає повітряна тривога. У місті було чутно кілька гучних вибухів. 

Про це повідомляє Суспільне.

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У Сумах лунають вибухи

Містяни чули кілька потужних вибухів у деяких районах Сум. За попередньою інформацією, це робота протиповітряної оборони.

Повідомлення про вибухи у Сумах
Повідомлення про вибухи у Сумах. Фото: скриншот допису Суспільного

Повітряні сили ЗС України попереджали мешканців міста про ракетну небезпеку. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про розвідувальний дрон у повітрі Сум.

Повідомлення про небезпеку
Повідомлення про ракетну небезпеку у Сумах. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Повідомлення про дрон
Повідомлення про дрон у повітрі Сум. Фото: скриншот допису Труха Суми

У Сумській ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повідомлення про роботу ППО
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот повідомлення Сумської ОВА

Нагадаємо, у Запоріжжі теж пролунала серія вибухів, ймовірно, ворог атакував місто балістикою.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про влучання по відкритій місцевості у Запоріжжі. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.

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