У Сумах 21 листопада лунають вибухи

На Сумщині прогриміли вибухи — працює ППО
У Сумській області 21 листопада станом на 22:08 лунає повітряна тривога. У місті було чутно кілька гучних вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
У Сумах лунають вибухи
Містяни чули кілька потужних вибухів у деяких районах Сум. За попередньою інформацією, це робота протиповітряної оборони.
Повітряні сили ЗС України попереджали мешканців міста про ракетну небезпеку. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про розвідувальний дрон у повітрі Сум.
У Сумській ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Запоріжжі теж пролунала серія вибухів, ймовірно, ворог атакував місто балістикою.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про влучання по відкритій місцевості у Запоріжжі. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.
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