Вечірній обстріл Запоріжжя — в ОВА повідомили, куди влучила ракета
21 листопада 2023 22:07
Нічний вибух. Ілюстративне фото: The Independent
В Запоріжжі пролунали вибухи. Інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
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За його словами, ЗС РФ здійснили ракетний обстріл одного з міських районів.
"Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території", — повідомив він та зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.
Малашко додає: інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.
Нагадаємо, що у Запоріжжі триває повітряна тривога. Містяни повідомляють про гучні вибухи у місті. Також вибухи лунали й в центрі Одеси: росіяни застосували авіаракети Х-31.
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