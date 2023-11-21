Вечірній обстріл Запоріжжя — в ОВА повідомили, куди влучила ракета

Нічний вибух. Ілюстративне фото: The Independent

В Запоріжжі пролунали вибухи. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За його словами, ЗС РФ здійснили ракетний обстріл одного з міських районів.

Пост Малашка. Джерело: Telegram

"Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території", — повідомив він та зазначив, що вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.

Малашко додає: інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.

Нагадаємо, що у Запоріжжі триває повітряна тривога. Містяни повідомляють про гучні вибухи у місті. Також вибухи лунали й в центрі Одеси: росіяни застосували авіаракети Х-31.