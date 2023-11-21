Вечерний обстрел Запорожья — в ОВА сообщили, куда попала ракета

Ночной взрыв. Иллюстративное фото: The Independent

В Запорожье раздались взрывы. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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По его словам, ВС РФ произвели ракетный обстрел одного из городских районов.

Пост Малашко. Источник: Telegram

"Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории", — сообщил он и отметил, что взрывной волной повреждены несколько частных домов.

Малашко добавляет: информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.

Напомним, что в Запорожье раздается воздушная тревога. Горожане сообщают о громких взрывах в городе. Также взрывы раздавались и в центре Одессы: россияне применили авиаракеты Х-31.