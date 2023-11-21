Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вечерний обстрел Запорожья — в ОВА сообщили, куда попала ракета arrow

Вечерний обстрел Запорожья — в ОВА сообщили, куда попала ракета

21 ноября 2023 22:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вечерний обстрел Запорожья — в ОВА сообщили, куда попала ракета
Ночной взрыв. Иллюстративное фото: The Independent
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Запорожье раздались взрывы. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье

По его словам, ВС РФ произвели ракетный обстрел одного из городских районов.

Пост Малашко. Источник: Telegram

"Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории", — сообщил он и отметил, что взрывной волной повреждены несколько частных домов.

Малашко добавляет: информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.

Напомним, что в Запорожье раздается воздушная тревога. Горожане сообщают о громких взрывах в городе. Также взрывы раздавались и в центре Одессы: россияне применили авиаракеты Х-31.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме