Вечерний обстрел Запорожья — в ОВА сообщили, куда попала ракета
21 ноября 2023 22:07
Ночной взрыв. Иллюстративное фото: The Independent
В Запорожье раздались взрывы. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
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По его словам, ВС РФ произвели ракетный обстрел одного из городских районов.
"Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории", — сообщил он и отметил, что взрывной волной повреждены несколько частных домов.
Малашко добавляет: информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.
Напомним, что в Запорожье раздается воздушная тревога. Горожане сообщают о громких взрывах в городе. Также взрывы раздавались и в центре Одессы: россияне применили авиаракеты Х-31.
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