Вибухи у Запоріжжі — що відомо

У Запоріжжі лунають вибухи
У Запоріжжі триває повітряна тривога. Містяни повідомляють про гучні вибухи у місті.
Про це повідомляє Суспільне.
У Запоріжжі гучні вибухи
Місцеві телеграм-канали говорять про вибухи у Запоріжжі. Їх було чутно у декількох районах міста.
Повітряні Сили ЗС України застерігали жителів міста про можливість застосування ворожих БпЛА.
За попередньою інформацією, окупанти завдали удар по Запоріжжю балістикою.
Нагадаємо, 21 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П. На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулося влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі.
Також раніше ми писали, що в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. ЗС РФ здійснили пуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136.
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