Вибухи у Запоріжжі — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Запоріжжі триває повітряна тривога. Містяни повідомляють про гучні вибухи у місті.

Про це повідомляє Суспільне.

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У Запоріжжі гучні вибухи

Місцеві телеграм-канали говорять про вибухи у Запоріжжі. Їх було чутно у декількох районах міста.

Повідомлення про звуки вибухів. Фото: скриншот допису Суспільного

Повітряні Сили ЗС України застерігали жителів міста про можливість застосування ворожих БпЛА.

Загрози БпЛА у Запоріжжі. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

За попередньою інформацією, окупанти завдали удар по Запоріжжю балістикою.

Інформація про удар балістикою. Фото: скриншот допису ЗаБор Запоріжжя

Нагадаємо, 21 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Ворог використовував ракети типу Х-31П. На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулося влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі.

Також раніше ми писали, що в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. ЗС РФ здійснили пуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136.