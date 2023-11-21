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В Запорожье раздаются взрывы

21 ноября 2023 20:49
обновлено: 21:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Взрывы в Запорожье - что известно
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Запорожье продолжается воздушная тревога. Горожане сообщают о громких взрывах в городе.

Об этом сообщает Суспільне.

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В Запорожье громкие взрывы

Местные телеграмм-каналы отмечают взрывы в Запорожье. Их было слышно в нескольких районах города.

сообщения о звуках взрывов
Сообщения о звуках взрывов. Фото: скриншот сообщения Суспільного

Воздушные Силы ВС Украины предостерегали жителей города о возможности применения враждебных БПЛА.

Угрозы БПЛА в Запорожье
Угрозы БПЛА в Запорожье. Фото: скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистике.

Информация об ударе баллистикой
Информация об ударе баллистикой. Фото: скриншот сообщения ЗаБор Запорожье

Напомним, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П. На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре.

Также ранее мы писали, что в Запорожской области объявлена воздушная тревога. ВС РФ совершили пуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136.

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