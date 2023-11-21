Взрывы в Запорожье - что известно

В Запорожье раздаются взрывы
В Запорожье продолжается воздушная тревога. Горожане сообщают о громких взрывах в городе.
Об этом сообщает Суспільне.
В Запорожье громкие взрывы
Местные телеграмм-каналы отмечают взрывы в Запорожье. Их было слышно в нескольких районах города.
Воздушные Силы ВС Украины предостерегали жителей города о возможности применения враждебных БПЛА.
По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистике.
Напомним, 21 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг использовал ракеты типа Х-31П. На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре.
Также ранее мы писали, что в Запорожской области объявлена воздушная тревога. ВС РФ совершили пуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136.
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