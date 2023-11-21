Росіяни запустили по Україні "шахеди" — які області під загрозою
21 листопада 2023 19:25
оновлено: 19:50
Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: AрміяInform
В Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з нальотом ворожих ударних дронів.
Про це повідомляють ВПС України.
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Повітряна тривога в Запорізькій області
Повідомляється, що ЗС РФ здійснили пуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136. Проте наразі невідомо про перетнення дронами повітряного простору області.
Оновлено о 19:30: через іранські дрони повітряна тривога пролунала й у Дніпропетровській області.
Станом на 19:30 карта повітряних тривог по Україні виглядає так. Як можна бачити, під загрозою Запорізька та Дніпропетровська області.
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