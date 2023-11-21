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Россияне запустили по Украине "шахеды" — какие области под угрозой

21 ноября 2023 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне запустили по Украине "шахеды" — какие области под угрозой
Срочная новость
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Запорожской области объявлена воздушная тревога. Это связано с налетом вражеских ударных дронов.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Запорожской области

Сообщается, что ВС РФ совершили пуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Однако пока неизвестно о пересечении дронами воздушного пространства области.

Россияне запустили по Украине "шахеды" - какие области под угрозой
Источник: Telegram

Обновлено в 19:30: из-за иранских дронов воздушная тревога прозвучала и в Днепропетровской области.

Россияне запустили по Украине "шахеды" - какие области под угрозой
Источник: Telegram

По состоянию на 19:30, карта воздушных тревог по Украине выглядит так. Как видно, под угрозой Запорожская и Днепропетровская области.

Россияне запустили по Украине "шахеды" - какие области под угрозой
Источник: alerts.in.ua

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