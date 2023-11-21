У Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні вдень, 21 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Тривогу там не оголошували.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Херсоні
"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Місцева влада ще не коментувала вибухи у Херсоні.
Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Донецькій області. Через декілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.
Також ми писали, що російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.
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