Робота ППО. Фото: соцмережі

Сьогодні вдень, 21 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Тривогу там не оголошували.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Місцева влада ще не коментувала вибухи у Херсоні.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Донецькій області. Через декілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.