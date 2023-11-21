В Херсоне раздались взрывы

Работа ПВО. Фото: соцсети

Сегодня днем, 21 ноября, в Херсоне прогремели взрывы. Тревогу там не объявляли.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Местные власти еще не комментировали взрывы в Херсоне.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.