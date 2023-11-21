В Херсоне раздались взрывы
Сегодня днем, 21 ноября, в Херсоне прогремели взрывы. Тревогу там не объявляли.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Херсоне
"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Местные власти еще не комментировали взрывы в Херсоне.
Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.
Также мы писали, что российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.
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