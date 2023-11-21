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В Херсоне раздались взрывы

21 ноября 2023 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне раздались взрывы
Работа ПВО. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 21 ноября, в Херсоне прогремели взрывы. Тревогу там не объявляли.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

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Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Местные власти еще не комментировали взрывы в Херсоне.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.

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