Окупанти вдарили ракетами по Донеччині, є загиблі

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото (архівне): Нацполіція

Пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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Близько 23:30 20 листопада росіяни випустили дві ракети по лікарні в Селидові. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві будівлі медзакладу, шість цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

Вже за кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув.

"Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО знищила дев'ять з десяти "шахедів" та одну крилату ракету "Іскандер" РФ. Ворог обстрілював Україну з території Росії та Криму.