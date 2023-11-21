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Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области, есть погибшие

21 ноября 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области, есть погибшие
Последствия обстрелов Донецкой области. Фото (архивное): Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Поздним вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Около 23:30 20 ноября россияне выпустили две ракеты по больнице в Селидове. В результате обстрела повреждены два здания медучреждения, шесть гражданских людей получили ранения. Под завалами могут быть пострадавшие, так что поисковые работы продолжаются.

Уже через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб.

"Повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей. По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность", — говорится в сообщении.

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Напомним, этой ночью украинское ПВО уничтожило девять из десяти "шахедов" и одну крылатую ракету "Искандер". Враг обстреливал Украину с территории России и Крыма.

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