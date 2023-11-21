У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили цієї ночі

Робота ППО. Фото: Reuters

У ніч проти 21 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" та ракетами. Силам ППО вдалося знищити дев'ять з десяти безпілотників та одну крилату ракету "Іскандер".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ) десятьма ударними БпЛА типу "Shahed". Окрім того, Також загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкой (Крим).

Силам ППО вдалося знищити дев'ять ворожих безпілотників "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К".

Нагадаємо, російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні вранці 20 листопада. Внаслідок цього там загинули двоє водіїв.

Крім того, 19 листопада росіяни вкотре масовано обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.