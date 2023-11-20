Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні, є загиблі, — ОВА

Наслідки ранкового обстрілу автостоянки в Херсоні. Фото: Telegram/Прокудін

Російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні вранці 20 листопада. Внаслідок цього там загинули двоє водіїв.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл автостоянки в Херсоні вранці 20 листопада

"Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні", — зазначив Прокудін.

Так, внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв. Ще одна людина отримала поранення.

Пошкоджений автомобіль під час обстрілу Херсона. Фото: Прокудін

Крім того, було пошкоджено автомобілі та житловий будинок.

Наслідки обстрілу автостоянки у Херсоні. Фото: Прокудін

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що зараз окупанти продовжують обстрілювати місто. За словами голови МВА Романа Мрочка, у Херсоні лунають вибухи.

Крім того, 19 листопада росіяни вкотре масовано обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.