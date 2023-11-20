Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні, є загиблі, — ОВА
Російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні вранці 20 листопада. Внаслідок цього там загинули двоє водіїв.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл автостоянки в Херсоні вранці 20 листопада
"Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні", — зазначив Прокудін.
Так, внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв. Ще одна людина отримала поранення.
Крім того, було пошкоджено автомобілі та житловий будинок.
Нагадаємо, що зараз окупанти продовжують обстрілювати місто. За словами голови МВА Романа Мрочка, у Херсоні лунають вибухи.
Крім того, 19 листопада росіяни вкотре масовано обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.
Читайте Новини.LIVE!