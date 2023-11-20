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У Херсоні лунають вибухи, — МВА

20 листопада 2023 10:09
оновлено: 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Херсоні лунають вибухи, — МВА
Вибух в Херсоні під час російського обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти знову обстрілюють Херсон. У центральній частині міста лунають вибухи.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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"Херсон знову під обстрілом! У центральній частині чути вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!" — написав він.

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Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що вчора, 19 листопада, росіяни масовано обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.

А 18 листопада у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер. Він потрапив під обстріл ворога у власному автомобілі.

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