У Херсоні лунають вибухи, — МВА

Вибух в Херсоні під час російського обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі

Окупанти знову обстрілюють Херсон. У центральній частині міста лунають вибухи.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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"Херсон знову під обстрілом! У центральній частині чути вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!" — написав він.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що вчора, 19 листопада, росіяни масовано обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.

А 18 листопада у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер. Він потрапив під обстріл ворога у власному автомобілі.