Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне раздаются взрывы, — МВА arrow

В Херсоне раздаются взрывы, — МВА

20 ноября 2023 10:09
обновлено: 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Херсоне раздаются взрывы, — МВА
Взрыв в Херсоне во время российских обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты снова обстреливают Херсон. В центральной части города раздаются взрывы.

Об этом сообщил председатель ОВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 20 ноября

"Херсон снова под обстрелом! В центральной части слышны взрывы. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве!", — написал он.

null
Скриншот поста Мрочка

Напомним, что вчера, 19 ноября россияне массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

А 18 ноября в Херсоне в результате вражеских обстрелов пострадал волонтер. Он попал под обстрел врага в собственном автомобиле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме