В Херсоне раздаются взрывы, — МВА

Взрыв в Херсоне во время российских обстрелов. Иллюстративное фото: соцсети

Оккупанты снова обстреливают Херсон. В центральной части города раздаются взрывы.

Об этом сообщил председатель ОВА Роман Мрочко.

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"Херсон снова под обстрелом! В центральной части слышны взрывы. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве!", — написал он.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, что вчера, 19 ноября россияне массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

А 18 ноября в Херсоне в результате вражеских обстрелов пострадал волонтер. Он попал под обстрел врага в собственном автомобиле.