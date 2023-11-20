Утром оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне, есть погибшие, — ОВА

Последствия утренних обстрелов автостоянки в Херсоне. Фото: Telegram/Прокудин

Российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне утром 20 ноября. В результате там погибли двое водителей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел автостоянки в Херсоне утром 20 ноября

"Утром российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне", — отметил Прокудин.

Так, в результате вражеского удара погибли два водителя. Еще один человек получил ранения.

Поврежден автомобиль при обстреле Херсона. Фото: Прокудин

Кроме того, были повреждены автомобили и жилой дом.

Последствия обстрела парковки в Херсоне. Фото: Прокудин

Скриншот сообщения Прокудина

Напомним, что сейчас оккупанты продолжают обстреливать город. По словам главы МВА Романа Мрочка, в Херсоне раздаются взрывы.

Кроме того, 19 ноября россияне в очередной раз массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.