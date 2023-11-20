Утром оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне, есть погибшие, — ОВА
Российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне утром 20 ноября. В результате там погибли двое водителей.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Обстрел автостоянки в Херсоне утром 20 ноября
"Утром российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне", — отметил Прокудин.
Так, в результате вражеского удара погибли два водителя. Еще один человек получил ранения.
Кроме того, были повреждены автомобили и жилой дом.
Напомним, что сейчас оккупанты продолжают обстреливать город. По словам главы МВА Романа Мрочка, в Херсоне раздаются взрывы.
Кроме того, 19 ноября россияне в очередной раз массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.
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