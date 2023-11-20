Експерт назвав дві умови, за яких ЗСУ можуть дійти до Криму з лівого берега Херсона

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

До Криму з лівого берега Дніпра у Херсонській області дійти набагато ближче, ніж від лінії фронту в Запорізькій області. Проте успіх ЗСУ в деокупації півострова залежить від двох факторів — реакції росіян на розширення плацдарму і наявності резервів у ЗСУ.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан, передає УНІАН.

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Військовий експерт розповів, що створювали плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області підрозділи морської піхоти, які пройшли підготовку у Великобританії. Наразі цей "тактичний" плацдарм намагаються розширити до "оперативного. До його розширення та зміцнення вже підключили лінійні піхотні частини.

Окрім того, станом на зараз українські сили просунулись від берега вже на вісім кілометрів, а оперативний плацдарм повинен бути близько 15 кілометрів, аби вдалося відбувати інженерні споруди у випадку перекидання на лівий берег важкої техніки. Це повинні бути понтонні переправи, дебаркадери для прийому барж, однак процес ще не розпочався.

"Подальший розвиток ситуації з плацдармами буде залежати від реакції російського командування на те, що відбувається. Росіяни можуть зупинити свій наступ на Авдіївку і перекинути кілька корпусів під Херсон. Якщо цього не станеться, розширення плацдарму може продовжитися аж до початку руху в бік Скадовська і Армянська", — вважає Світан.

Військовий експерт також розповів про два-три способи заходу до Криму, якщо рухатися через Скадовськ уздовж узбережжя Чорного моря.

"Це морський десант, або рухатися вздовж моря до Армянська. Але такий рух буде залежати від наявності у нас резервів, інакше росіяни можуть перегрупуватися і видавити нас за Дніпро", — говорить він.

Нагадаємо, 14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.

Вже 17 листопада закріплення ЗСУ на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області підтвердили в Командуванні морської піхоти ВМС ЗС.