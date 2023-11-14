На Банковій вперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.

Про це пишуть на Telegram-каналі Deep State.

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Плацдарм ЗСУ на лівому березі

"Попри все Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", — заявив він.

У Deep State наголосили, що це перша заява когось із представників військово-політичного керівництва про перебування Сил оборони на лівому березі Херсонщини.

Проте морській піхоті на плацдармі не так просто, як може здаватися.

Зазначається, що сьогодні вже місяць від старту операції, але ЗСУ продовжують зазнавати втрат без можливості розширитися.

"Без подальшого розширення плацдарм просто зітруть разом із хлопцями. На додаток, ворог вже стягнув підкріплення. Також перевіряється інформація про прибуття на Херсонщину 104-ї дшд, яка була переформатована з 31-ї одшбр", — пишуть аналітики.

Скриншот посту Deep State

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час робочого візиту до США зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад в Українському домі у Вашингтоні. Він розповів про ситуацію на фронті та оборонні й фінансові потреби України.