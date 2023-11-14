Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Банковій вперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини arrow

На Банковій вперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини

14 листопада 2023 21:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Банковій вперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.

Про це пишуть на Telegram-каналі Deep State.

Читайте також:

Плацдарм ЗСУ на лівому березі

"Попри все Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", — заявив він.

У Deep State наголосили, що це перша заява когось із представників військово-політичного керівництва про перебування Сил оборони на лівому березі Херсонщини. 

Проте морській піхоті на плацдармі не так просто, як може здаватися.

Зазначається, що сьогодні вже місяць від старту операції, але ЗСУ продовжують зазнавати втрат без можливості розширитися.

"Без подальшого розширення плацдарм просто зітруть разом із хлопцями. На додаток, ворог вже стягнув підкріплення. Також перевіряється інформація про прибуття на Херсонщину 104-ї дшд, яка була переформатована з 31-ї одшбр", — пишуть аналітики.

null
Скриншот посту Deep State

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час робочого візиту до США зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад в Українському домі у Вашингтоні. Він розповів про ситуацію на фронті та оборонні й фінансові потреби України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі