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На Банковой впервые признали существование плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонщины

14 ноября 2023 21:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Банковой впервые признали существование плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонщины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсона существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там сил обороны.

Об этом пишут на Telegram-канале Deep State.

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Плацдарм ВСУ на левом берегу

"Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", — заявил он.

В Deep State подчеркнули, что это первое заявление одного из представителей военно-политического руководства о пребывании Сил Обороны на левом берегу Херсонщины.

Однако морской пехоте на плацдарме не так просто, как может показаться.

Отмечается, что сегодня уже месяц от старта операции, но ВСУ продолжают нести потери без возможности расшириться.

"Без дальнейшего расширения — плацдарм просто сотрут вместе с ребятами. Вдобавок, враг уже стащил подкрепление. Также, проверяется информация о прибытии на Херсонщину 104-й дшд, которая была переформатирована с 31-й одшбр", — пишут аналитики.

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Скриншот поста Deep State

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время рабочего визита в США встретился с представителями украинских и крымскотатарских общин в Украинском доме в Вашингтоне. Он рассказал о ситуации на фронте и оборонных и финансовых потребностях Украины.

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