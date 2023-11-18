Ворог застосовує у Херсонській області уроки, які були засвоєні на Запоріжжі, — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі в Херсонській області. Вони застосовують уроки, отримані під час спроб оборонити західну частину Запорізької області.

Про це йдеться в звіті ISW.

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Оборонні укріплення у Херсонській області

Аналітики наголосили, що Генштаб ЗСУ визнав, що російські окупанти мають "досить серйозну" лінію укріплень у Херсонській області.

Український військовий, який перебуває на лівому березі, охарактеризував російські оборонні позиції як ретельно продумані бліндажі, які загарбники будували протягом місяців. До того ж стало відомо, що армія РФ інтенсивно мінували місцевість навколо Кринки, де наразі утримують позиції ЗСУ.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська не розгортають свої сили в "колонну" на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, намагаючись захистити концентрацію російських сил від вогню української артилерії та ударів безпілотників.

За його словами, командування окупантів відмовилося перекидати додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та сьомої десантно-штурмової дивізії за межі окремих полків і батальйонів до лінії фронту. Ворог вирішив замість цього утримувати решту цих з'єднань у ближніх тилових районах та на других ешелонах оборони.

Досвід з оборони Запорізької області

Аналітики наголошують, що таке тактичне розгортання сил у Херсонській області нагадує зміни, які російські окупанти внесли до тактичних оборонних угруповань на заході Запорізької області.

"На початку українського контрнаступу в західній частині Запорізької області ISW спостерігала, як російські війська зосереджували особовий склад вздовж оборонного рубежу, найближчого до українських наступальних операцій. Спостерігачі спостерігали за змінами в російських оборонних операціях, коли українські війська почали проривати російські оборонні рубежі в середині вересня, при цьому російські війська перемістили особовий склад з безпосередніх передових оборонних позицій на більш віддалені від лінії фронту оборонні рубежі, звідки більш боєздатні війська могли б контратакувати", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що російські окупанти не побудували великих видимих оборонних укріплень, подібних до тих, які були на заході Запорізької області до початку українського контрнаступу. Ймовірно, ворог зробив вибір на користь більш дискретних укріплень, розташованих далі від лінії фронту.

Нагадаємо, представник ГУР МО Євгеній Єрін заявив, що ворог робитиме спроби перегрупувати війська на окупованому лівому березі Херсонської області. Такою є реакція загарбників на просування українських військових на лівобережжі.