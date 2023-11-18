Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг применяет в Херсонской области уроки, которые были усвоены на Запорожье, — ISW arrow

Враг применяет в Херсонской области уроки, которые были усвоены на Запорожье, — ISW

18 ноября 2023 07:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Враг применяет в Херсонской области уроки, которые были усвоены на Запорожье, — ISW
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они применяют уроки, полученные во время попыток оборонять западную часть Запорожской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

Читайте также:

Оборонительные укрепления в Херсонской области

Аналитики подчеркнули, что Генштаб ВСУ признал, что российские оккупанты имеют "достаточно серьезную" линию укреплений в Херсонской области.

Украинский военный, который находится на левом берегу, охарактеризовал российские оборонительные позиции как тщательно продуманные блиндажи, которые захватчики строили в течение месяцев. К тому же стало известно, что армия РФ интенсивно минировали местность вокруг Крынки, где сейчас удерживают позиции ВСУ.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска не разворачивают свои силы в "колонну" на непосредственной линии фронта на восточном берегу, вероятно, пытаясь защитить концентрацию российских сил от огня украинской артиллерии и ударов беспилотников.

По его словам, командование оккупантов отказалось перебрасывать дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и седьмой десантно-штурмовой дивизии за пределы отдельных полков и батальонов к линии фронта. Враг решил вместо этого удерживать остальные эти соединения в ближних тыловых районах и на вторых эшелонах обороны.

Опыт с обороны Запорожской области

Аналитики отмечают, что такое тактическое развертывание сил в Херсонской области напоминает изменения, которые российские оккупанты внесли в тактические оборонительные группировки на западе Запорожской области.

"В начале украинского контрнаступления в западной части Запорожской области ISW наблюдала, как российские войска сосредотачивали личный состав вдоль оборонительного рубежа, ближайшего к украинским наступательным операциям. Наблюдатели наблюдали за изменениями в российских оборонительных операциях, когда украинские войска начали прорывать российские оборонительные рубежи в середине сентября, при этом российские войска переместили личный состав с непосредственных передовых оборонительных позиций на более отдаленные от линии фронта оборонительные рубежи, откуда более боеспособные войска могли бы контратаковать", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что российские оккупанты не построили больших видимых оборонительных укреплений, подобных тем, которые были на западе Запорожской области до начала украинского контрнаступления. Вероятно, враг сделал выбор в пользу более дискретных укреплений, расположенных дальше линии фронта.

Напомним, представитель ГУР МО Евгений Ерин заявил, что враг будет предпринимать попытки перегруппировать войска на оккупированном левом берегу Херсонской области. Такова реакция захватчиков на продвижение украинских военных на левобережье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме