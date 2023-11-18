Враг применяет в Херсонской области уроки, которые были усвоены на Запорожье, — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они применяют уроки, полученные во время попыток оборонять западную часть Запорожской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Аналитики подчеркнули, что Генштаб ВСУ признал, что российские оккупанты имеют "достаточно серьезную" линию укреплений в Херсонской области.

Украинский военный, который находится на левом берегу, охарактеризовал российские оборонительные позиции как тщательно продуманные блиндажи, которые захватчики строили в течение месяцев. К тому же стало известно, что армия РФ интенсивно минировали местность вокруг Крынки, где сейчас удерживают позиции ВСУ.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска не разворачивают свои силы в "колонну" на непосредственной линии фронта на восточном берегу, вероятно, пытаясь защитить концентрацию российских сил от огня украинской артиллерии и ударов беспилотников.

По его словам, командование оккупантов отказалось перебрасывать дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и седьмой десантно-штурмовой дивизии за пределы отдельных полков и батальонов к линии фронта. Враг решил вместо этого удерживать остальные эти соединения в ближних тыловых районах и на вторых эшелонах обороны.

Опыт с обороны Запорожской области

Аналитики отмечают, что такое тактическое развертывание сил в Херсонской области напоминает изменения, которые российские оккупанты внесли в тактические оборонительные группировки на западе Запорожской области.

"В начале украинского контрнаступления в западной части Запорожской области ISW наблюдала, как российские войска сосредотачивали личный состав вдоль оборонительного рубежа, ближайшего к украинским наступательным операциям. Наблюдатели наблюдали за изменениями в российских оборонительных операциях, когда украинские войска начали прорывать российские оборонительные рубежи в середине сентября, при этом российские войска переместили личный состав с непосредственных передовых оборонительных позиций на более отдаленные от линии фронта оборонительные рубежи, откуда более боеспособные войска могли бы контратаковать", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что российские оккупанты не построили больших видимых оборонительных укреплений, подобных тем, которые были на западе Запорожской области до начала украинского контрнаступления. Вероятно, враг сделал выбор в пользу более дискретных укреплений, расположенных дальше линии фронта.

Напомним, представитель ГУР МО Евгений Ерин заявил, что враг будет предпринимать попытки перегруппировать войска на оккупированном левом берегу Херсонской области. Такова реакция захватчиков на продвижение украинских военных на левобережье.